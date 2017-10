Governador Rui Costa é aguardado em Feira no lançamento da ‘Revista Alternativa’

Está praticamente confirmada a presença do governador Rui Costa(PT) no coquetel de lançamento da ‘Revista Alternativa’, do jornalista Girlânio Guirra, na próxima semana, dia 24.

Nessa mesma noite o jornalista vai receber da Câmara de Vereadores de Feira de Santana a Comenda Maria Quitéria, uma das mais importantes honrarias do Município.

A revista Alternativa circula há 15 anos.Nesta edição comemorativa está em destaque o governo da Bahia.

A comenda a Girlânio foi uma iniciativa do vereador José Carneiro,atual presidente do Poder Legislativo feirense.