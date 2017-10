‘Sala de Notícia’, novo programa televisivo com Glauco Wanderley conquista audiência em Feira de Santana

Lançado neste mês de outubro, o programa de televisão ‘Sala de Notícia’ conquista audiência em Feira de Santana.

Veiculado através da internet, o ‘Sala de Notícias’ tem a marca de qualidade de Glauco Wanderley, jornalista com larga experiência em veículos de comunicação audiovisual e impressos.

Glauco já trabalhou na Tv. Subaé, foi editor do jornal ‘Tribuna Feirense’ e tem passagens pelo radialismo além de outras áreas da comunicação.

O programa, produzido diariamente, apresenta uma espécie de ‘mix’ dos principais assuntos do Estado, principalmente de Feira de Santana, com comentários e opiniões do jornalista que é considerado no meio como um dos analista mais sensatos e perspicaz da Bahia.

Clique aqui e assista.