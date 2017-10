Novembro Negro em Feira de Santana, confira a programação

Um seminário sobre “O Racismo no Século XXI – reconhecimento, justiça e desenvolvimento”, marca as comemorações pelo Novembro Negro em Feira de Santana, dentre as ações promovidas durante todo o mês pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso). O evento será realizado no dia 28 de novembro, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, das 8h às 17h30.

As atividades promovidas pela Sedeso dentro do Novembro Negro têm início no dia 1º, com palestra e roda de conversa promovidas pelo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do bairro Queimadinha no Colégio Municipal Joselito Amorim, pela manhã e à tarde. A mesma programação se repete no dia 9, no Colégio Iêda Barradas Carneiro.

No dia 7 será a vez do CRAS Baraúnas promover palestra e roda de conversa com a comunidade em sua sede, das 15h às 17h. E no dia seguinte leva a mesma programação para a Escola Eduardo Fróes da Mota e apresentação de grupo de dança afro, das 9h às 10h30. No mesmo dia, o CRAS Rua Nova promove palestras, apresentação do grupo juventude negra de São José e de grupo de dança afro, uma ação com produtos de beleza para as mulheres negras e outras, das 8h às 17h.

As demais datas e programações podem ser conferidas no site oficial da Prefeitura Municipal.