Segundo prefeitura, obras do túnel na Av. João Durval serão concluídas em janeiro

O trecho de obras do túnel do BRT, situado no cruzamento entre as avenidas João Durval Carneiro e Presidente Dutra, que inclui a perfuração da parede de contenção, com 18,5 metros de profundidade sob a pista interditada, está prevista para ser concluída em janeiro.

A informação foi transmitida ao prefeito José Ronaldo de Carvalho pela direção da Via Engenharia, empresa responsável pela obra, durante visita, na manhã desta sexta-feira, 27, em companhia dos secretários de Planejamento, Carlos Brito, e de Gestão e Convênios, Ozeny Moraes.

Com informações Secom/PMFS.