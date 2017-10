Prefeitura de Feira e Embasa assinaram convênio de cooperação

A Prefeitura Municipal firmou Convênio de Cooperação com uma Empresa Baiana de Águas e Saneamento S / A (Embasa), autorizando uma administração associada para regulação, fiscalização e prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

O contrato, celebrado na sexta-feira, 27, no Paço Municipal Maria Quitéria, entre o prefeito José Ronaldo de Carvalho eo presidente da Embaça, Rogério Cedraz, é fruto do Projeto de Lei 174/2007, de autoria do Executivo, e aprovado pela Câmara Municipal.

Obedecendo à Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1991, contrato de licenciamento público e vem sendo celebrado há décadas, entre uma Prefeitura e Embaça, conforme ressaltou o prefeito José Ronaldo.

De seu lado, o presidente da estatal, Rogério Cedraz, pontuou que a Embasa já investiu R $ 300 milhões em obras de implantação de esgoto sanitário no Município, “e investirá mais R $ 300 milhões na duplicação do Sistema de Abastecimento, garantindo a prestação de serviços. de água para os próximos vinte anos “, disse.