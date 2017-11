Programa ‘Música na Escola’ em Feira de Santana vai ser ampliado

O número de alunos não Programa Música na Escola será ampliado em 70 por cento. Para permitir o crescimento das atividades, 50 instrutores tomaram posse no início da tarde de 30 dias, 30, no Paço Municipal Maria Quitéria.

Mais de 5 mil alunos da Rede Municipal de Ensino – até o momento, o programa atende a 3 milhas e adolescentes.

O prefeito José Ronaldo de Carvalho deu posse e como boas vindas aos novos contratados num encontro que contou também com uma presença da secretária de Educação, Jayana Ribeiro.

O estudo foi elaborado em duas etapas – análise de currículo e entrevista. “O Música na Escola de oportunidade de aprendizado a milhares de filhos da Rede Municipal. É uma iniciativa que tem dado muito certo, com resultados bastante positivos em várias escolas. Esperamos que cada monitor possa dar o melhor de si na preparação dos alunos do programa “, afirmou o prefeito.

Os instrutores vão atuar em cinco subprojetos da Música na Escola: o Instrumenta, que oferecem formação para violão, teclado, acordeom, violino e flauta doce; a Orquestra Sinfônica Infantojuvenil Princesa do Sertão, que fornece aulas para a formação clássica; Cantando na Escola, que visa a formação de corais; o Música em Ação, que forma bandas; e também atividades para a Educação Infantil.

Para Carlos Alves da Silva Filho, novo monitor do programa, esta é uma oportunidade de especialização sem ensino de música. “Trabalhar com crianças e semper um aprendido para eles e para nós. Acredito que essa será uma chance de crescimento ainda mais interessante para os profissionais e também para o desenvolvimento pedagógico dos alunos, que aprendem outro tipo de linguagem através da música “, declara.

Nesta quarta-feira, 1º, os monitores participam de uma reunião geral com uma secretária de Educação, Jayana Ribeiro, para conhecer o programa. E na próxima quarta-feira, 6, já foram encaminhados para as escolas contempladas com uma atividade.