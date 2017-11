Apreensão de motos em Feira: “Pra onde vai tanto dinheiro?”, pergunta vereador

O vereador Edvaldo Lima disse hoje na Câmara de Vereadores que a exagerada apreensão de motos em Feira de Santana pela Polícia Militar sob a justificativa de combate à criminalidade “não convence a população”

O vereador disse que as blitze têm provocado críticas da população principalmente pelos altos valores das taxas cobradas pelas ‘hospedagens’ dos veículos e pelos ‘guinchos’ que as levam para os pátios do Detran.

– Para onde vai tanto dinheiro?, questionou o vereador que é conhecido na cidade pelas polêmicas religiosas que provoca.

Nas redes sociais, o deputado Zé Neto também abordou esse tema que incomoda os usuários de moto há muitos meses prometendo indagar sobre a questão à direção do Detran.