Movimento #oBecoéNosso mostra mais uma vez porque é um dos melhores da Bahia

#oBecoéNosso é um dos mais expressivos e importantes movimentos culturais da Bahia.

E provou isso mais uma vez, ontem, em mais uma explosão de arte e alegria realizada no espaço urbano onde nasceu e de onde retira a inspiração, o Beco da Energia, em Feira de Santana.

Não é apenas a quantidade de pessoas, mas a qualidade e a simbologia da arte produzida e vivenciada no Beco que lhe dá essa importância.

#oBecoéNosso é resistência e inclusão social. É ruptura artística, trouxe para a rua a arte das galerias e dos palcos seletos, coloca no centro o que vivia às margens. Desconstrói preconceitos e cria novos padrões de convivência e vivências artísticas.

É quase uma revolução, principalmente por estar em uma cidade pejada de distanciamentos sociais e elitismo fuleiros.

Pra quem pensa (e torce para) que #oBecoéNosso é apenas um soluço, saiba que ontem o Beco da Energia cumpriu mais uma vez a sua sina de gritar para a cidade que a arte é do povo e das ruas, é das feiras da Feira. E está vivo, vivíssimo.

nas fotos: o neo fauvismo do artista plástico Vivaldo Lima no retrato de Marcelo Silva, um dos idealizadores do movimento e o cartaz com as atrações musicais.