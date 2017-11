Sistema de transporte público não acompanha crescimento de Feira, diz urbanista

O urbanista, economista e professor do departamento de Ciências Sociais Aplicadas da UEFS e da Faculdade Anísio Teixeira, Roselvado Ferreira diz que é preocupante a atual situação do transporte público em Feira de Santana, pois as empresas de ônibus que operam na cidade não possuem condições de investir no sistema BRT ao qual implica na compra de novos carros articulados, que custam em média R$ 800 mil.

Segundo Rosvaldo, o sistema de transporte da cidade é de 2005, referente ao antigo SIT ( Sistema Integrado de Transporte) e que o mesmo não atende as atuais demandas, principalmente nas áreas periféricas da cidade na qual houve um grande crescimento urbano no que consta a condomínios populares.

”É necessário redimensiona as linhas, reconfigurar o desenho de acordo com a cidade”.

A frota atual em Feira de Santana é de 248 ônibus, e ainda segundo Rosevaldo, a má distribuição e falta de pontualidade do serviço implica no crescimento e fortalecimento de transportes clandestinos de carros e motociclistas por parte da população,

O BRT, portanto, por ser uma via segregada não atenderá a maior parcela da população, ” Você precisa de um sistema que alimente o BRT, sem isso ele morre”. e finaliza ” Se eu dou a população transporte de qualidade, com frequência eu não vou usar o transporte alternativo ou clandestino

fonte:Portal da Feira