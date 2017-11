Prefeitura de Feira adia licitação para vagas no transporte alternativo

Tendo em vista vários pedidos de esclarecimentos, por parte de interessados no processo, será adiada a licitação prevista para amanhã, 8, quarta-feira) para permissão, a título precário, de 105 vagas/itens de serviços de transporte público alternativo e complementar no município de Feira de Santana.

A medida está sendo adotada pela Prefeitura Municipal com o objetivo de garantir a todos os envolvidos, especialmente autores de questionamentos diversos, as devidas respostas, para que possam dirimir todas as dúvidas.

“Estamos salvaguardando a transparência do processo e o direito assegurado aos concorrentes de que cheguem até eles todos os esclarecimentos solicitados, desde que pertinentes”, diz o secretário de Transportes e Trânsito Saulo Figueiredo.

Segundo ele, nos próximos dias será amplamente divulgada, através do Diário Oficial Eletrônico e dos meios de comunicação social a nova data para realização do processo licitatório.

“Uma vez esclarecidas as questões que foram apresentadas à Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura, teremos todos maior segurança ainda para a condução dos trabalhos”, pondera o secretário.