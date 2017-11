‘Natal Encantado’ de Feira traz grandes atrações como Gal Costa, Fagner e Alcione

A grade de atrações nacionais e locais que vai animar as noites da quinta edição do Natal Encantado foi anunciada pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho.

Se apresentarão no palco principal os cantores Raimundo Fagner, Gal Costa, Alcione e Joana, o grupo 14 Bis, Wanderley Cardoso mais a Orquestra Sinfônica da Bahia. O evento será realizado entre os dias 17 e 22 de dezembro.

Os nomes foram anunciados na tarde desta quarta-feira, 8, durante entrevista coletiva, pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, no Paço Maria Quitéria. Ele disse que a Prefeitura vem promovendo ações que consolidam o Natal Encantado, trazendo grandes nomes da música e prestigiando os artistas locais. As apresentações acontecerão na praça Padre Ovídio.

As atrações de Feira de Santana são Vênus Carvalho, com o show “Esse samba em mim”, Show Tropicália 50 anos, Sarau de Quintal, Dan Silveira, Chorinho entre amigos, Dionorina in Concert, Baiana Bossa, Robson Miguel e Santini & Trio, que neste ano ganhou o Troféu Caymmi, na categoria Melhor Banda. Flávio Gallo, baterista do grupo, venceu na categoria Melhor Instrumentista.

“Mais uma vez as nossas comemorações deste final de ano atrairá moradores locais e de vários municípios da região, que aqui encontrarão diversão, as luzes de Natal e um ambiente que lhes proporcionarão alegria”, afirmou o prefeito. “São nomes da música que engrandecem todo e qualquer evento e atendem as expectativas. Com certeza teremos noites muito animadas”.

Gal Costa, Alcione, 14 Bis e Wanderley Cardoso se apresentarão pela primeira vez em praça pública em Feira de Santana. Ao todo serão 48 apresentações. “Mais uma vez teremos uma programação musical com grandes nomes da nossa música, tanto nacional como local, que ao longo dos anos se tornou uma das marcas do Natal Encantado”, disse o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Edson Borges.

Além da praça Padre Ovídio, outros núcleos de apresentações serão no Estacionamento da Prefeitura, no MAP (Mercado de Arte Popular), sacada do Paço Maria Quitéria e na praça da Catedral. Estiveram presentes o secretário de Comunicação, Valdomiro Silva, e o diretor de Eventos da Secel, Naron Vasconcelos.

Apresentações

Palco 1

Dia 17 – Orquestra Sinfônica da Bahia

Dia 18 – Gal Costa: voz e violão

Dia 19 – 14 Bis

Dia 20 – Alcione

Dia 21 – Fagner

Dia 22 – Joana

Palco 2 (na mesma noite)

Divas

Tropicália 50 anos

Orquestra Neojiba

Baiana Bossa

Wanderley Cardoso

Orquestra Sanfônica de Serrinha