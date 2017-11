“Passarela do Helyos” (3): faz parte de projeto de ‘Educação Bilíngue em Tempo Integral’

A passarela do Colégio Helyos é parte do projeto, inédito em Feira de Santana é na Bahia, de Educação Bilíngue em Tempo Integral’.

3. Decidimos pela instalação do equipamento no dia 04/11/17, após mais de um ano de espera por resposta oficial – não consideramos solução enviesada para o projeto – vez que fabricantes, fornecedores e prestadores de serviço reclamavam a conclusão, para que pudessem receber o pagamento final a que faziam jus. De outra parte, há a necessidade de finalização das obras para cumprir o calendário de implantação do nosso projeto educacional Educação Bilíngue em Tempo Integral.