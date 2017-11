Atividades em Feira de Santana marcam hoje o Dia Mundial do Diabetes

Nesta terça-feira, 14, é o Dia Mundial do Diabetes, e será marcado em Feira de Santana por diversas atividades no Estacionamento da Prefeitura, a partir das 8h.

O evento promovido pelo Centro de Atendimento Hipertenso Diabético (CADH) tem como tema “Mulheres e diabetes – nosso direito a um futuro saudável”.

A iniciativa alerta para o crescimento do diabetes em mulheres (7,8%) enquanto nos homens (6,9%), os dados são do Ministério da Saúde.

Em Feira de Santana cerca de 3.500 pacientes diagnosticados com diabetes são acompanhados pelo CADH.

Segundo a coordenadora, Andreia Santos, a campanha promoverá a importância do acesso equitativo para todas as mulheres que correm risco ou vivem com diabetes, além de estimular a educação de autogestão e fortalecer a capacidade de prevenção do tipo 2 de diabetes.

No local, as ações e atendimentos serão estendidos para toda população. Serão realizados testes de glicemia, rastreamento da diabetes tipo 2, atendimento médico, nutricional e psicólogo.

O público ainda irá contar com aula de zumba, apresentação de grupos da 3ª idade, corte de cabelo e massoterapia. A participação é gratuita.