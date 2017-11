Prefeitura de Feira abre em dezembro licitações para três creches

A Prefeitura de Feira de Santana vai promover licitações, em dezembro, que escolherão empresas para construir, no próximo ano, mais três creches proinfância tipo 1.

No dia 19 do próximo mês está marcada a licitação para a construção da creche no Asa Branca, no dia 20, será para a do Aviário e no dia 21 vai acontecer a definição da empresa que vai fazer a do Sítio Matias.

As unidades que serão construídas, todas em bairros periféricos, terão capacidade para matricular mais de mil crianças, em dois turnos, e quase 600, caso a Secretaria de Educação opte pelo tempo integral.

A construção destes equipamentos garante o acesso a creches e escolas a crianças na faixa etária de três a cinco anos, recebendo atenção adequada ainda na primeira infância – educação e merenda de qualidade.

Para os pais, estes espaços significam tranquilidade por saberem que seus filhos estão em um espaço de qualidade e recebendo educação específica e de qualidade.

Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Departamento de Licitação e Contratos, à avenida Sampaio, 344, nos dias úteis, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Telefones: 75 3602 8345/8333.