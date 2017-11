UEFS abre inscrições para doutorado em Recursos Genéticos Vegetais

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) publicou edital para a seleção do Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais (PPGRGV), níveis Doutorado e Mestrado Acadêmico.

As inscrições ocorrerão no período de 16 de novembro a 01 de dezembro de 2017.

A seleção é destinada aos portadores de Diploma/Certificado de Conclusão de Curso Superior de Plena Duração ou de Mestrado fornecidos por cursos e programas autorizados pelo CNE, ou candidatos estrangeiros ou portadores de diplomas obtidos no exterior que tenham, a critério do Colegiado do Programa, afinidade com a área de Recursos Genéticos Vegetais.

As inscrições deverão ser feitas por meio eletrônico através do e- mailselecaorgv2018.1@gmail.com até às 17h do último dia de inscrição com a resposta até às 18h30.

Os processos de inscrição na seleção serão analisados e homologados pelo Colegiado do PPGRGV/Uefs.

O edital deve ser acessado aqui: http://rgv.web2207.uni5. net/noticias.php?id=135