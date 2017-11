Projeto Feira 2030 será lançado em ‘Semana do Empreendedorismo’ do Sebrae

Estão abertas as inscrições para a Semana Global do Empreendedorismo, que será realizada em Feira de Santana de 20 a 26 de novembro.

Aberto ao público, o evento tem como objetivo fortalecer a cultura empreendedora, conectando e inspirando os participantes a empreender através da capacitação.

Serão seminários, palestras, oficinas e simpósios, dentre outros, abordando temas como empreendedorismo, carreira, comunicação, inovação tecnológica e modelo de negócio.

A programação conta ainda com uma exposição robótica educacional, workshop de carreira, fórum de comunicação, feirão do jovem empreendedor, startup weekend e muito mais.

A abertura do evento ocorre na segunda-feira, 20, a partir das 18h, no Sesi, localizado no bairro Jardim Cruzeiro.

O encontro marcará o lançamento do plano estratégico de desenvolvimento de Feira de Santana (Projeto Feira 2030), da Prefeitura de Feira de Santana, e contará com a presença de autoridades municipais

Também será realizada uma palestra com tema “Cidades Criativas”. As inscrições para a abertura estão sendo realizadas na Loja Virtual do Sebrae Bahia.

As demais atividades acontecem em locais distintos. Acesse a programação clicando aqui. Para efetuar a sua inscrição nas capacitações e obter mais informações, o interessado deve acessar o site do programa Feira Empreende (www.feiraempreende.com.br) ou ligar nos telefones (75) 99972-8639 e (75) 3221-2153.

O evento é uma realização do programa Feira Empreende, que reúne diversas entidades representativas, entre elas o Sebrae, com o intuito de promover o desenvolvimento de negócios locais. Faça aqui o download da programação completa.