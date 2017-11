Circuito Belgo Bekaert encerra temporada em Feira com peça inspirada em Ziraldo

A sétima edição do Circuito Cultural Belgo Bekaert será encerrada com oito apresentações do espetáculo “Flicts” em quatro escolas públicas municipais de Feira de Santana.

As apresentações vão acontecer entre os dias 21 a 24 de novembro na Escola Fada Madrinha da Instituição Caminho do Amor, Centro Integrado de Educação Municipal Professor Joselito Falcão de Amorim, Escola Municipal Theodolo Bastos de Carvalho e Escola Municipal Professora Josenita Nery Boaventura.

A montagem é uma adaptação do livro infantil “Flicts”, do escritor, desenhista e cartunista Ziraldo.

Flicts é uma cor muito triste e solitária. Como ninguém sabe que cor ele é, Flicts é excluído do grupo das cores primárias e secundárias. Mesmo viajando o mundo, ele não encontra seu lugar, seus iguais, nenhum amigo sequer.

Porém, uma artista plástica está pintando um quadro sobre o universo e o destino de Flicts pode mudar depois de uma grande revelação feita por um dos astronautas que pisaram na Lua.

Com atrações direcionadas ao público infanto-juvenil, o Circuito Cultural Belgo Bekaert é realizado em Feira de Santana desde 2011 e já levou cerca de 65 mil espectadores às 278 apresentações realizadas em teatros, praças e escolas da cidade.

O Circuito Cultural é promovido pela empresa Belgo Bekaert Arames por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e tem como proposta oferecer uma programação cultural regular à comunidade e democratizar a cultura como fonte de conhecimento e desenvolvimento.

A iniciativa conta ainda com o apoio da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, Jornal Folha do Estado, Hotel Classe Apart e produção da Lima Produções Culturais. Além de Feira de Santana, o programa está presente em outras quatro cidades brasileiras – Contagem e Vespasiano (MG), Osasco e Hortolândia (SP).

A programação e mais informações sobre o Circuito Cultural Belgo Bekaert podem ser conferidas na página https://www.facebook.com/circuitoculturalbelgobekaert.

Confira a programação do Circuito Cultural Belgo Bekaert em Feira de Santana:

Espetáculo: Flicts

21 de novembro: 10h e 14h – Escola Fada Madrinha da Instituição Caminho do Amor

22 de novembro

09h e 14h30 – Centro Integrado de Educação Municipal Professor Joselito Falcão de Amorim

23 de novembro

10h e 15h – Escola Municipal Theodolo Bastos de Carvalho

24 de novembro

10h e 15h – Escola Municipal Professora Josenita Nery Boaventura