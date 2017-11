Orquestra Sinfônica da UEFS faz apresentação nesta terça no Sesc

A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) apresentará a segunda edição do “Concerto Música de Cinema”, nesta terça-feira (21), às 19 horas, no teatro do Serviço Social do Comércio (Sesc), no bairro Tomba.

De acordo com a regente da Orquestra, professora Tais Dantas, a cada edição do projeto há acréscimo de novas músicas ao repertório.

Desta vez, a Orquestra traz como novidade, quatro músicas temas do filme “Star Wars” (tema da Abertura; tema da personagem Rey; tema da Força; e Marcha Imperial), além da participação de alguns solistas, que vão apresentar clássicos como “A Bela e a Fera”.

O evento é uma parceria entre a Uefs o Sesc Feira de Santana. A entrada é franca e será permitido o acesso até a lotação máxima do espaço.