Deputado Zé Neto começa a discutir estratégias para candidatura ao Congresso Nacional

Neste domingo,26,o deputado estadual Zé Neto realiza a primeira ‘plenária do mandato de luta’ como pré candidato a deputado federal no pleito do próximo ano.

A ‘plenária’ é uma prática política de discussão de conjuntura e estratégias que Zé Neto utiliza desde o seu primeiro mandato político, como vereador em Feira de Santana.

As ‘plenárias’ acontecem sempre em uma chácara do deputado na zona rural de Feira e costumam reunir apoiadores de diversos tipos além de representações de governos e setores da sociedade civil.

Zé Neto, que é líder do governo petista na Assembleia Legislativa da Bahia desde a gestão de Jacques Wagner está no quarto mandato estadual e resolveu candidatar-se a federal recentemente, abrindo um espaço considerável no campo situacionista.Ele é um dos deputados mais votados do Estado.