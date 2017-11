Fotógrafo lança livro e faz palestra hoje em Feira no Museu de Arte Contemporânea

O fotógrafo e professor doutor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), Atílio Avancini, renomado fotógrafo artista brasileiro, estará no Museu de Arte Contemporânea Raimundo Oliveira nesta quinta-feira(23), às 20h, para lançar de seu novo livro, “Lavagem do Bonfim” e ministrar palestra sobre as relações entre fotografia e a centenária festa Lavagem do Bonfim, tema de sua obra.

Atílio Avancini desenvolveu pós-doutorado na Université Sorbonne Nouvelle Paris 3.

Autordos livro Entre Gueixas e Samurais (Edusp/Imprensa Oficial, 2008) e Atílio Avancini – coleção artistas da USP n. 15 (Edusp, 2006), Avancini já realizou exposições fotográficas no MIS, MASP e Pinacoteca do Estado.

Atílio é artista de grande influência para Feira de Santana desde que ministrou, na década de 80, cursos de fotogafia artística.