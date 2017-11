Governo de Feira quer evitar que chineses sejam donos do ‘Shopping Popular’

Ficou bem mais evidente agora o fato amplamente comentado na cidade de que os comerciantes varejistas chineses pretendem se apossar dos boxes do futuro ‘Shopping Popular’ que está em construção no Centro de Abastecimento de Feira de Santana.

O Governo de Feira enviou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que proibe a compra dos boxes por estrangeiros.

Os espaços (boxes), diz o projeto, serão destinados “exclusivamente, a brasileiros ou naturalizados, devidamente cadastrados junto a Secretaria Municipal do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (Settdec), e que estejam inseridos no projeto de requalificação do Centro Comercial de Feira de Santana”.

O ‘plano chinês’ para adquirir o shopping Popular (que está sendo construído em Parceria-Público-Privada – PPP) começou a ser comentado em Feira após uma visita que chineses fizeram às obras acompanhado do empresário Elias Tergilene, do grupo Uai, dono do novo empreendimento, que é uma concessão municipal em forma de Parceria Público Privada (PPP)

Foto: Sara Silva/Secom

Oficialmente, o equipamento é destinado a 1.800 trabalhadores que hoje ocupam as vias públicas no centro da cidade, principalmente o Calçadão da Sales Barbosa.

Na mensagem encaminhada ao Poder Legislativo, o prefeito José Ronaldo de Carvalho observa que o projeto “visa evitar a especulação financeira e comercial dos espaços incorporados no empreendimento, que devem ser de uso exclusivo de seus beneficiários.”