Vereador sugere a Ronaldo imitar Crivella e cortar 90% da verba da Micareta de Feira de Santana

Em discurso na tribuna da Câmara de Vereadores, o vereador Edvaldo Lima (PP) defendeu a redução de 90% da verba pública que é disponibilizada para realização da Micareta de Feira de Santana.

Ele quer que esses recursos sejam destinados à educação, saúde e mobilidade urbana.

Para o vereador, Feira de Santana precisa seguir o exemplo do município do Rio de Janeiro, onde o prefeito Marcelo Crivella (PRB) irá reduzir pela metade a verba repassada para as escolas de samba, a partir do Carnaval 2018.

“Quem quer fazer festa que faça com o dinheiro do seu bolso”, sugeriu.

Na última Micareta o Município.diz ter investido cerca de 4 milhões de reais na festa.

o vereador disse que vai encaminhar um ofício com sua proposta ao Prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM)