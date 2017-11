Feira Noise tem hoje Africania com participação especial do sanfoneiro Bié

O badalado Festival Feira Noise começou ontem em Feira de Santana com a participação de bandas e músicos de todo o Brasil, além de mesas redondas e bate papo com figuras proeminentes da cultura brasileira, como o filósofo Cláudio Prado.

Na programação de hoje está incluída uma apresentação da banda Africania, uma das mais promissoras revelações da música baiana, que terá como convidado especial o sanfoneiro Bié dos Oito Baixos, artista popular que marca presença todas as segundas-feiras no maior entreposto comercial de Feira, a ‘feira-livre’ do Centro de Abastecimento.

Vá conferir.As apresentações do Feira Noise estão acontecendo à noite no Centro de Cultura Amélio Amorim.