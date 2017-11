Próxima semana no SESI de Feira: ‘Seminário Cultura, Cidade e Desenvolvimento’

Profissionais de diversas áreas culturais e interessados se reunirão nos dias 28 e 29 de novembro para fortalecer redes de desenvolvimento da cultura de Feira de Santana.

Trata-se do ‘Seminário Cultura, Cidade e Desenvolvimento’ que faz parte do Programa de Capacitação de Produtores e Gestores Culturais, realizado pelo Galpão Cine Horto em parceria com a Habitus Consultoria e Pesquisa, ambos de Belo Horizonte (MG) e patrocínio da ArcelorMittal.

O Seminário gratuito acontecerá no SESI – Auditório FIEB, nos dias 28 e 29 de novembro, na terça-feira de 18h às 22h e na quarta-feira de 8h às 18h.

O Seminário Cultura, Cidade e Desenvolvimento é a terceira etapa de uma série de ações que vêm sendo realizadas nas cidades de Cariacica (ES) e Feira de Santana (BA).

Em 2016, foi realizado um Diagnóstico Cultural que apontou, de acordo com os entrevistados do próprio município, a necessidade de capacitação para produtores e gestores, a criação de oportunidades de encontro para reflexão sobre o cenário cultural local e a proposição de novos caminhos para o setor.

A partir dos resultados do Diagnóstico, o projeto iniciou sua segunda etapa, que contou com o Programa de Capacitação de Produtores e Gestores Culturais.

O curso começou suas atividades em maio de 2017 e terá sua finalização com a apresentação dos resultados e projetos dos alunos participantes no dia 27 de novembro, antecedendo o Seminário Cultura, Cidade e Desenvolvimento.

Nos dias 28 e 29, o evento contará com palestras sobre diversos temas, entre elas a formação de público e desenvolvimento local, sempre guiadas por nomes importantes do setor, como José Márcio Barros, Isaura Botelho e Liliana Sousa e Silva.

Também terá a participação dos professores do curso: Chico Pelúcio, Maria Helena Cunha, Marcelo Santos, Rômulo Avelar e Clarice Libânio.

O projeto é uma realização do Galpão Cine Horto com patrocínio da Belgo Bekaert Arames e apresentação do Ministério da Cultura.

O projeto conta ainda com a parceria da Secretaria Municipal de Cultura de Feira de Santana, anfitriã do encontro.

Informações para o público:

www.galpaocinehorto.com.br e (75) 9249-0911 (Wendell Fernandes)

Informações para a imprensa:

comunicacao@galpaocinehorto.com.br

Daniel Bandeira | (31) 3481-5580 e (31) 99196-4392