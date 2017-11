Arcebispo de Feira de Santana entra no debate sobre o shopping no Centro de Abastecimento

O arcebispo da Região Metropolitana de Feira de Santana, dom Zanoni Demettino, reuniu-se esta semana com representantes dos artesãos e comerciantes do Centro de Abastecimento de Feira afetados com a construção do ‘shopping popular’ naquele entreposto comercial.

A reunião aconteceu por iniciativa e a convite do próprio Arcebispo, preocupado com os impactos sociais decorrentes da intervenção feita no local.

Dom Zanoni mostrou-se interessado em intermediar um diálogo entre as partes envolvidas (artesãos,comerciantes, Prefeitura Municipal e Ministério Público).

Na reunião, da qual participaram um representante.da Cáritas Diocesana, Reginaldo, o diretor da Associação dos Artesãos de Feira, Ton Moura e um representante dos comerciantes do Galpão de Cereais do C. de Abastecimento, Fabio Silva, foi sugerida a ideia de convocação da Assembléia Legislativa para participar do debate e a possibilidade de construção de um novo Centro de Abastecimento.