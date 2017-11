A arborização das vias públicas em Feira é uma ‘calamidade’, de acordo com os números revelados pelo IBGE.

Nesse item a cidade ocupa na Bahia o 321° lugar em comparação com 417 municípios e no Brasil a cidade está entre as últimas 1.000 colocadas, no 4.188° lugar.

Esses e outros dados sobre a qualidade de vida em Feira podem ser acessados no site oficial do instituto www.ibge.gov.br