120 anos da guerra de Canudos em debate na UEFS nos dias 29 e 30

O Seminário “Belo Monte/Canudos: 120 anos de memórias e narrativas”, será realizado na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), nos dias 29 e 30 de novembro.

Estudiosos, escritores, estudantes, leitores e demais interessados, discutirão fatos, versões, imagens e representações dos eventos da Guerra de Canudos (1896-97).

O objetivo geral do evento é “oportunizar momentos de reflexão sobre as circunstâncias e os fatos e consequências do massacre da comunidade de Belo Monte, em Canudos, numa intervenção militar que ficou na história como um crime da nacionalidade”

A abertura do Seminário está programada para as 9h, do dia 29 (quarta-feira), no Anfiteatro do módulo 2, campus universitário.

Aprogramação completa pode ser acessada no Site do Evento: https://canudos120anos.wixsite.com/2017

A organização é do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários (PROGEL/ DLA), Programa de Pós-Graduação em História – (PGH / DCHF) e Academia de Letras da Bahia.