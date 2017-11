Nem a Câmara de Vereadores de Feira sabe quem vai ocupar o Shopping Popular

Nem a Câmara de Vereadores de Feira de Santana tem maiores informações sobre como será o processo de ocupação dos boxes do Shopping Popular que está em construção no Centro de Abastecimento de Feira, embora tramite na Casa um projeto de lei do Executivo para impedir que ‘estrangeiros’ (leia-se ‘chineses’) possam se utilizar do espaço.

Esta semana overeador Zé Filé (PROS) cobrou ao secretário municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico de Feira, Antonio Carlos Borges Junior, informações referentes ao cadastramento dos comerciantes para ocupação dos boxes do Shopping.

“Há dois meses protocolei nesta Casa um requerimento solicitando do secretário Antonio Carlos Borges Junior informações sobre a quantidade de pessoas que se inscreveram para atuar no Shopping Popular. Até o momento, nenhuma resposta foi emitida”, reclamou

O requerimento foi aprovado por todos os vereadores.

O cadastramento é o requisito fundamental para a utilização dos boxes do shopping que está em construção no Centro de Abastecimento.