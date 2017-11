Ronaldo autoriza obra de R$ 300 mil reais para proteger a Lagoa do Subaé em Feira

A construção da pista de corrida e caminhada mais a ciclovia que delimitarão o espaço físico da Lagoa Subáe foram autorizadas pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho. O equipamento terá 2,6 quilômetros de extensão.

“Iniciamos aqui, na Lagoa Subaé, onde nasce o nosso genuíno rio, o Subaé, inspiração para poetas e compositores, um projeto que, ao longo dos anos, vai evitar que as nossas lagoas sejam extintas”, disse o prefeito.

As pistas destinadas à prática do esporte e a consequente melhora na qualidade de vida dos moradores do bairro, afirmou José Ronaldo, serão o limite até onde as construções poderão ser feitas. “A partir deste marco, a pessoa entra na ilegalidade”.

A delimitação da lagoa vai prevenir as invasões e respeito às suas margens. Nesta obra serão investidos mais de R$ 300 mil reais do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

“Estamos iniciando uma nova etapa no tocante à preservação das nossas lagoas”.

O secretário de Meio Ambiente, Sérgio Carneiro, comemorou o início da obra. E disse que outras lagoas serão beneficiadas. “Atualmente estamos atuando em oito destes espaços naturais e a tendência é de que este leque seja ampliado, ao longo dos anos”.

Ele disse que além da ciclovia e a pista de caminhada, vai desobstruir os bueiros, sob a BR 324, que interligam as duas partes da lagoa – o outro lado também vai ser estruturado a partir do próximo ano.

Recentemente a Prefeitura publicou licitação para a construção destes equipamentos no conjunto de três lagoas localizadas na Conceição. “Algumas empresas participarão desta revitalização mediante contrapartida”.

Sérgio Carneiro disse que está mantendo contato com empresas no sentido de que elas recuperem a Lagoa de São José, no distrito de Maria Quitéria. “Iniciamos um processo histórico e, com certeza, atingiremos sucesso”.

Estiveram presentes o deputado estadual Carlos Geilson, os secretários de Gestão e Convênios, Ozeny Moraes, de Governo, Paulo Aquino e o de Comunicação Social, Valdomiro Silva, mais os vereadores Luiz da Feira, Carlito do Peixe, João Bililiu e José Carneiro.