Zé Neto diz que a ‘viola está afinada’ para candidatura a deputado federal no próximo ano

“Vamos que vamos! Que venha 2018, que nossa viola tá afinada e nossa turma tá comigo!”, comemorou o deputado estadual Zé Neto, ao final da plenária do mandato que aconteceu no domingo em Feira de Santana.

No balanço do encontro foram computadas a presença de representações de 53 municípios, entre lideranças, prefeitos e vereadores.

O deputado, que é também líder do governo na Assembleia confirmou a candidatura dele a deputado federal no próximo ano.

“Nosso projeto passa pelo presidente Lula, pelo governador Rui Costa, pelo ex-governador, Jaques Wagner, que busca uma cadeira no Senado, e pela nossa composição política que aqui na Bahia tem conseguido ultrapassar as dificuldades e com muita determinação fazer a defesa do povo baiano e brasileiro”, disse.