Circulando em Feira de Santana mais uma edição do jornal de bairros ‘Digaí’

Já está circulando a terceira edição do ‘Digaí’, jornal impresso de Feira de Santana agora focando dois bairros da cidade, o Feira VI e a Cidade Nova.

Fundado e dirigido pelo fotojornalista Luiz Tito e com colaboração do jornalista Batista Cruz, os dois primeiros números do impresso focaram o Feira VI, bairro próximo ao campus da Universidade Estadual de Feira de Santana.

Neste número, o ‘Digaí’ cresceu e agora se volta também para a Cidade Nova, “, o primeiro conglomerado feirense fora do Anel de Contorno, nascido lá pelos anos 70″, escreve Batista na segunda página da publicaçãro que tem capas e páginas coloridas com fotos assinadas pelo premiado fotojornalista Luiz Tito e diagramação de Arivaldo Santo Amaro.

A tiragem desta edição é de 2 mil exemplares e a circulação é mensal mas com grandes.chances de se tornar um semanário.