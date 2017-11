Orçamento do município de Feira de Santana para 2018 passa de R$ 1 bilhão de reais

A Câmara Municipal de Feira de Santana aprovou, ontem, em primeira votação e por unanimidade dos presentes, o Projeto de Lei de nº 180/2017, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Feira de Santana para o exercício financeiro de 2018, em cerca de 1,2 bilhão de reais.

De acordo com a proposição, fica estimada a receita do município de Feira de Santana para o exercício de 2018, e fixada a despesa em igual valor, nos termos dos artigos 112 e 115 da Lei Orgânica, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes Legislativo e Executivo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público no valor de R$ 1.191.709.256,00.

A receita total é estimada em R$ 1.191.709.256,00, desdobrada nos seguintes agregados: “I – Orçamento fiscal, referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, no montante de R$ 691.459.291,00; II – Orçamento da seguridade social, abrangendo os fundos, os órgãos e as entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, cujas ações sejam relativas à saúde, à previdência social e a assistência social, no valor de R$ 500.249.965,00

fonte:ASCOM/CâmaradeVereadores