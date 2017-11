“Egito: Deuses e Mitos” é o tema do 7° Festival de Dança Oriental Fair em Feira

Neste final de semana acontece a edição anual do Oriental Fair: Festival de Dança Bahia/ Brasil.

O evento que já está em seu 7º (sétimo) ano, conta na abertura de sua programação com um Show de Gala no dia 2 de Dezembro, em que alunos de dança oriental de Feira de Santana dançam ao lado dos bailarinos profissionais convidados de vários Estados do Brasil.

O Show é temático e todo o cenário, figurino, músicas e coreografias dizem respeito ao tema escolhido ‘’Egito: Deuses e Mitos’’.

O espetáculo com formato pioneiro na região Nordeste, é produzido e coreografado por Bia Vasconcelos e conta com uma super equipe técnica a fim de proporcionar aos expectadores um evento inesquecível. Neste ano os bailarinos convidados serão Marcelo Justino, Maria Badulaques, Sarita Del Pino e Juliana Bononi (de São Paulo/ SP), Carol Freitas (Brasília/ DF) e Priscila Sodré (Salvador/Bahia).

No dia 3 de Dezembro o Oriental Fair promoverá também a capacitação técnica dos participantes mediante o oferecimento de quatro oficinas práticas, ministradas pelos professores de São Paulo e Brasília.

As oficinas oferecem 30 vagas por turma a fim de viabilizar o intercâmbio entre os estudantes feirenses que não têm oportunidade de viajar para outros estados para aperfeiçoar-se com diferentes profissionais. Nas aulas serão abordadas as principais técnicas da dança, direcionadas a todos os níveis.

Durante toda a programação do evento haverá a Feira Oriental com artigos específicos de dança, acessórios, figurinos, variedades e artesanato a preços populares, além de produtos direcionados ao universo feminino, fitness, saúde e bem estar.

O Oriental Fair acontecerá no Centro de Cultura Maestro Miro, sendo uma excelente opção cultural para toda a família neste final de semana.

Maiores informações:

www.orientalfair.com.br |biavasconcelosdance@gmail.com | (75) 99136-4131