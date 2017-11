Ronaldo comemora aprovação das contas da Prefeitura de Feira de 2016 pelo TCM

O prefeito de José Ronaldo recebeu nesta quinta-feira, 30, uma boa notícia: as contas do exercício 2016 da Prefeitura Municipal de Feira de Santana foram aprovadas por unanimidade dos conselheiros, no Tribunal de Contas dos Municípios.

Prefeito da maior cidade do interior da Bahia pela quarta vez, Ronaldo teve todas as contas de suas gestões aprovadas pelo TCM. Já são 12 exercícios financeiros que passaram pelo crivo do Tribunal.

O relator das contas de 2016 da Prefeitura de Feira de Santana, no TCM foi o conselheiro Raimundo Moreira.

“Gratifica, ao governante, ter as contas aprovadas. É uma obrigação, claro, mas devemos reconhecer, pois se trata de um trabalho de equipe muito complexo, meticuloso, mesmo”, comemorou o prefeito.

“Realizamos e foram avaliadas inúmeras licitações. Temos que obedecer em todas as suas exigências a rigorosa Lei de Responsabilidade Fiscal e , cumprir, também com rigor, todos os índices constitucionais. Tudo precisa ser executado com transparência, detalhamento e precisão. Agradeço aos integrantes do Governo envolvidos neste compromisso, por terem sido muito competentes em sua missão”, assinalou José Ronaldo (DEM).