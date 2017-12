Biblioteca da UEFS recebe dinheiro do exterior para a compra de livros

A Biblioteca Central Julieta Carteado (BCJC) da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) foi contemplada com um subsídio no valor de 6 mil dólares (cerca de 19 mil reais) para a aquisição de livros para o acervo permanante.

Os recursos são oriundos do projeto “Ciência, Filosofia e Teologia na América Latina” do Ian Ramsey Centre for Science and Religion da Universidade de Oxford, Reino Unido, financiado pela Fundação Templeton.

A conquista é fruto da colaboração do professor Gustavo Rodrigues Rocha do Departamento de Física (DFIS) com o projeto “Ciência, Filosofia e Teologia na América Latina” desenvolvido pelo Ian Ramsey Centre for Science and Religion da Universidade de Oxford, Reino Unido, que também permitiu ao professor, recentemente, participar de uma colaboração científica com a Universidade da Califórnia, Berkeley, EUA.

O professor Gustavo Rodrigues Rocha candidatou a Uefs para o recebimento desse subsídio em dezembro de 2016, quando então se encontrava conduzindo a sua investigação em Berkeley.

O sucesso da candidatura foi anunciado no início de 2017 e os recursos foram recentemente transferidos integralmente para a Biblioteca.

Os livros em processo de aquisição tratam dos mais diversos temas nas áreas de fundamentos das ciências naturais, filosofia, teologia e o diálogo ciência e religião