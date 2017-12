Festa de Santa Bárbara pode ser a última no Centro de Abastecimento de Feira

Não duvide se a festa católica-candomblecista em homenagem a Santa Bárbara e Iansã que acontece nesta segunda-feira no Centro de Abastecimento de Feira de Santana for a última a ocorrer nesse entreposto comercial que completou este ano 40 anos de existência.

Na área do Centro, cerca de 30 mil metros quadrados estão comprometidos para construção e uso do ‘Centro de Comércio Popular’ mais conhecido como o ‘Shopping Popular’

Parte do Shopping Popular já está em construção ocupando as duas frentes mais importantes do Centro de Abastecimento, a da avenida Olímpio Vital e a da Praça do Tropeiro.

Esta semana passada tornou-se pública a participação de chineses na empresa que vai administrar o shopping popular que seria destinado a camelôs e vendedores ambulantes do Centro da cidade.

O deslocamento da área de artesanato já foi realizada e é quase certo que no decorrer deste ano outros setores sejam também deslocados para ampliação do projeto.

Santa Bárbara e Iansã certamente não entram nos planos de convivência cultural dos novos ‘donos’ do centro.

Na cultura chinesa dezembro é o ‘Mês do Rato’ e 2018 será o ano 4715 do calendário chinês.

Então, se você for à festa encha os pulmões e faça forte a saudação à divindade do Candomblé pois pode ser a última que você fará naquele local:

Eparrê, Iansã!