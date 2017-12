Começa hoje na UEFS o 8° Congresso de Direito ‘Princesa do Sertão’

Será realizado de hoje até sábado (9), o 8º. Congresso Princesa do Sertão promovido pelo curso de Bacharelado em Direito, com o apoio dos professores Agenor Sampaio e Carlos Rátis da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs).

O evento promove a discussão de temas relevantes no âmbito jurídico, integrando estudantes e profissionais do Direito e toda a sociedade. As atividades estão programadas para o Auditório Central da Uefs.

O Congresso abrange cinco eixos principais: Direito Civil, Processual Civil, Constitucional, Penal e Processual Penal. Entre os temas estão o ativismo judicial, colaboração premiada, prova ilícita e prisão em segunda instância, temas polêmicos que têm provocado grande movimentação da opinião pública, todos abordados sob a luz das garantias da Constituição Federal.

Nos dias 07 e 08, a programação acontece das 18h30 às 22h e no dia 09, das 09h às 12h. Os ingressos para estudantes custam R$66 e para profissionais R$88. As vagas são limitadas. O certificado possui carga de 20 horas.

As inscrições podem ser feitas através do telefone 75. 99145-3283 (Mozer), pelo e-mail princesadosertaoviii@gmail.com, pelo Instagram @princesadosertaoviii ou ainda pelo Site do Evento .