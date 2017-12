Do ‘pacote de obras’ da Prefeitura de Feira 13 milhões são para os distritos rurais

Com um aporte financeiro superior a R$ 35 milhões, o prefeito José Ronaldo de Carvalho, lançou, na manhã desta quinta-feira, 7, mais um pacote de obras nas áreas de infraestrura, educação, saúde e lazer, que vai contemplar dezenas de bairros na sede e na Zona Rural do Município.

Todas as obras elencadas neste novo pacote, de acordo o prefeito José Ronaldo, atendem a reivindicações de lideranças políticas e comunitárias, obedecendo a um rigoroso critério de prioridades, cujas demandas são levantadas pela coletividade.

Seguindo este princípio, dezenas de bairros serão contemplados com obras de pavimentação, implantação de postos de saúde, escolas, creches, praças urbanizadas, campos de futebol e áreas de lazer.

Mais de um terço dos recursos previstos para esta etapa de investimento irá para o setor de pavimentação de ruas na sede e nos distritos. Este setor consumirá a importância de R$ 13.934.286,76.

Realizado no pátio da Secretaria de Administração, na Avenida Sampaio, o ato contou com as presenças do vice-prefeito Colbert Martins, os deputados José de Arimateia, Carlos Geilson, suplente de deputado Zé Chico; secretários municipais, vereadores e lideranças comunitárias.