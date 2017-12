Feira de Santana mais alegre com luzes natalinas a partir desta segunda-feira

A iluminação e a decoração de Natal de Feira de Santana será inaugurada nesta segunda-feira, 11.

A Praça da Matriz. Praças e trechos de ruas e avenidas serão iluminadas por milhões de microlâmpadas de baixo consumo, de LED.

O prefeito José Ronaldo de Carvalho vai acionar o interruptor que acenderá as lâmpadas todas as noites até o Dia de Reis, quando a rede será retirada, de acordo com a tradição católica.

A iluminação natalina é uma das mais ricas tradições do período que se aproxima. Há quem afirme que sem as lâmpadas o Natal fica um tanto mais triste. Desanimado.

As lâmpadas também darão efeito especial ao viaduto localizado entre as avenidas Getúlio Vargas e João Durval Carneiro, mais o Monumento ao Caminhoneiro.