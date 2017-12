‘Feirão’ de livros da Editora da UEFS no campus próxima quarta-feira

Setenta e nove livros, lançados pela UEFS Editora entre 2015 e 2017, estarão à venda, com a presença dos autores, em evento do final deste ano, no dia 13 de dezembro (quarta-feira), a partir das 16h, no hall da Reitoria da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs).

Resultantes de trabalhos de pesquisa, 76 desses livros são de diferentes áreas do conhecimento, como História, Linguística, Literatura, Desenho, Ciência da Computação, Antropologia, Economia, História das Religiões, Educação, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde. Três são infantojuvenis.