Morreu em Serrinha aos 79 anos o repentista e radialista baiano Ribeirinho

Morreu na tarde desta segunda-feira, em sua cidade natal, Serrinha, aos 79 anos de idade, o radialista e repentista baiano João Ribeiro da Silva, o Ribeirinho.

Uma das primeiras vozes da Rádio Difusora de Serrinha (hoje Continental), onde comandou programas de forró e de violeiros durante décadas, também atuou por mais de 20 anos na Rádio Regional, da mesma cidade.

Como repentista, um dos melhores do Brasil, sagrou-se várias vezes campeão do Festival de Violeiros do Nordeste, consagrada competição realizada em Feira de Santana há mais de 40 anos.

Ribeirinho é pai dos radialistas José Ribeiro, que atua em Serrinha, e Valdomiro Silva, atual secretário de Comunicação do município de Feira de Santana.

Deixa outros quatro filhos e a viúva dona Brígida, com quem conviveu por mais de 50 anos.

O sepultamento ocorrerá nesta terça-feira, pela manhã, no cemitério local.