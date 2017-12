Ricardo Villaça toma posse em Feira na chefia da Procuradoria do interior

O procurador do Estado Ricardo José Costa Villaça toma posse no próximo dia 13, ás 9 horas, como chefe da Procuradoria do Interior.

A cerimônia será realizada na sede da Procuradoria Geral do Estado da Bahia, no município de Feira de Santana, e contará com a presença do procurador geral do Estado, Paulo Moreno Carvalho, autoridades do Poder Judiciário, convidados, procuradores e servidores lotados nos núcleos regionais de Barreiras, Ilhéus, Vitória da Conquista, Juazeiro e Teixeira de Freitas.

A Procuradoria do Interior foi criada recentemente através do projeto de lei nº 128/2017 que alterou a Lei Complementar nº 34, de 06 de fevereiro de 2009 e o art. 7º da Lei Complementar nº 19, de 23 de julho de 2003.

Compete a Proin, além de promover a defesa dos direitos e interesses do Estado, no âmbito de sua atuação territorial, supervisionar e coordenar os núcleos regionais, assessorar administrativa e juridicamente os Procuradores do Estado em exercício nestes núcleos e estabelecer as relações entre os mesmos e os demais órgãos da Procuradoria Geral do Estado.

As atividades técnico-jurídicas de competência da Procuradoria do Interior serão desenvolvidas por núcleos regionais, que exercerão, no âmbito de sua atuação territorial e no que couber, as competências conferidas pela Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado.

Ricardo José Costa Villaça foi nomeado no cargo de procurador do estado 3ª classe em 10 /02 /2004. Em 2010 ocupou o cargo de Procurador Assistente, e agora, em 22/11/2017 foi nomeado no cargo de Procurador Chefe.