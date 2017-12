Museu de Arte Contemporânea encerra o ano com ‘Interartes’ nesta quinta-feira

Para fechar o ano, o Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira (MAC) vai ser palco do encontro das artes plásticas, da música e da literatura, o Interarte, mesclando toda essa diversidade cultural em um evento nesta quinta-feira.

Um dos destaques do evento, o artista plástico Júlio Firmo, que é natural de Feira de Santana e trabalha há 15 anos com os mais variados segmentos da arte, como pinturas, gravuras, esculturas. HQ´s, entre outros, fará pela quinta vez uma exposição no Mac.

O evento também contará com a participação da banda Outros baianos, formada por Janno e Tanny Brasil, oferecendo ao público música de qualidade.

As Edições MAC estará lançando os seguintes livros:

– Outubro, de Juraci Dória (coleção Aldebarã no10)

– Revista Mira

– Três Cordéis da Coleção Tapa Covas, Coordenada por Romildo Alves.

– Marias, de Maria Clara Struduth (coleção Rabiscos no10)

– Relançamento do livro: Inegociável de George Lima

– Livro de Haikais de Olga Savary

Outros lançamentos

–Sofá de Veludo, haikai de Johny Guimarães

–Haikai ao sertão, de Robério Barreto

–Antes das águas, de Raimundo Nonato