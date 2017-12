Domingo tem festa com cinco atrações no Beco da Energia em Feira de Santana

Domingo (17), a partir das 9 horas, o projeto Circula Beco vai levar muita alegria, música e arte ao emblemático espaço do Beco da Energia, no coração co Centro Comercial de Feira de Santana. A retomada da ação cultural contará com cinco atrações.

O cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista Julio Caldas, dedicado aos instrumentos de corda, em especial guitarra, bandolim e a viola caipira, ganhador do Troféu Dodô e Osmar (2015), o Prêmio da Música Brasileira (2012) e o Prêmio TIM de Música (2005).

O grupo Capitão Corisco & Bando Virado no Mói de Coentro representa a autêntica cultura popular nordestina é também uma das atrações do Circula Beco. Através dos ritmos do xote, xaxado, baião e maracatu, entre outros, a banda apresenta uma estética que induz o público a uma viagem aos costumes e modos do nosso povo.

Lado a lado, o DJ Don Maths e o músico, tatuador e artista visual Márcio Punk apresentarão um show especial, com muita música eletrônica experimental, com destaque para composições autorais releituras cheias de personalidade e criatividade. Punk é o idealizador das ações culturais promovidas no Beco da Energia, pelo Coletivo “O Beco é Nosso”, desde julho de 2015.

O domingo espacial do Circula Beco também contará com o grupo Samba Nego Ria, fundado em 1995, na cidade de Cachoeira, que tem o trabalho baseado no samba de Cabula ou samba de Angola e nos cantos iorubás. Além disso, o Maracatu Ventos de Ouro, grupo feminino de Maracatu de Baque Virado, de Salvador, tem presença confirmada no Beco.

O Circula Beco tem o apoio da Secretaria de Cultura e da Prefeitura de Santa Bárbara. Todas as atividades do projeto são financiadas pelo Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e do Governo do Estado da Bahia.