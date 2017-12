Servidor municipal em Feira vai receber salário e 13° antecipados

O servidor municipal e também o comércio de Feira de Santana recebem uma boa notícia, neste final de semana: o salário do mês de dezembro e a segunda parcela do 13º salário do funcionalismo vão ser pagos na próxima quarta-feira, dia 20.

O anúncio foi feito nesta sexta, 15, pelo prefeito José Ronaldo, que já autorizou as secretarias da Fazenda e Administração a preparar a antecipação da folha de pessoal.

Para o funcionário da Prefeitura, a medida favorece aos preparativos para os festejos de fim de ano, uma vez que são cinco dias antes da data oficial – a administração municipal quita os salários dos servidores, todo mês, no dia 25.

A antecipação sempre acontece quando a data cai em um feriado, sábado ou domingo.

O comércio, por sua vez, vai ter um movimento antecipado nas compras de fim de ano. Vão ser injetados milhões de reais na conta dos servidores públicos, bem antes das festas de Natal, que acontecem nos dias 24 e 25.

Não apenas comerciantes, mas também o segmento de serviços, devem ter um significativo incremento nos negócios.

José Ronaldo diz que dá essa notícia aos feirenses com “muito prazer”. “Não há nada mais justo. O servidor é a mola-mestra da gestão. Sem ele nada acontece. Fazemos nosso planejamento financeiro tendo os compromissos com o funcionário público como prioridade. Felizmente as contas da Prefeitura são administradas com muito zelo, com muita responsabilidade, o que permite esse benefício”, diz o prefeito.