Professor Luizão é o novo presidente do CREA da Bahia; toma posse em janeiro

Marcada por uma ampla participação dos profissionais da área tecnológica, as eleições do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea) definiram a escolha do nome do engenheiro civil Luís Edmundo Prado de Campos, conhecido como professor Luizão, para conduzir os destinos da instituição nos próximos três anos.

O mandato do novo presidente do Crea será de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020. O atual presidente, engenheiro mecânico Marco Antonio Amigo, se despede do Conselho no dia 31 de dezembro, após seis anos de gestão.

Pela primeira vez, oito candidatos concorreram ao pleito, transformando o processo num dos mais concorridos da história.

Durante todo o dia profissionais se dirigiram a 53 seções de votação, espalhadas por toda a Bahia, para participar do processo eleitoral.

Assim como nas eleições gerais, os eleitores tiveram local de votação determinado. Os funcionários do Conselho conduziram os trabalhos das mesas receptoras e escrutinadoras.

Engenheiro civil pela Escola Politécnica da Ufba, mestre em Engenharia Civil (Geotecnia) pela PUC do Rio de Janeiro. Professor titular da Ufba. Coordenador da Cãmara Especializada de Engenharia Civil do Crea-BA – 2015/2016 e da Comissão de Educação e Atribuição Profissional (CEAP) – 2012/2013.