Natal Encantado em Feira, repertório tradicional e ‘velha guarda’ da MPB; hoje tem Alcione

Fagner, Gal Costa, 14 Bis, Wanderley Cardoso….A programação do Natal Encantado em Feira de Santana é um desfile de clássicos da Música Popular Brasileira.

Alguns novos nomes da música local, como Vênus Carvalho e Kareen Mendes (foto) também fizeram parte da programação.

Mas o que predomina é um repertório de artistas consolidados no cenário nacional com estilos musicais tradicionais.

Hoje a atração na praça Padre Ovidio é Alcione, um dos nomes mais festejados do samba nacional.

Além da praça Padre Ovídio, outros núcleos de apresentações são o Estacionamento da Prefeitura, o MAP (Mercado de Arte Popular), sacada do Paço Maria Quitéria e na praça da Catedral.

Hoje no MAP apresenta-se o grupo ‘Chorinho entre Amigos’, com o mestre Didi do Chorinho.