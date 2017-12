UEFS assinou convênio com universidade peruana na área de ciências ambientais

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) vai atuar em parceria com a Universidad Nacional de Moquegua (Unam), do Peru, para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino e difusão do conhecimento, em especial da área de Ciências Ambientais.

Convênio neste sentido foi assinado pelo reitor Evandro do Nascimento Silva, em solenidade realizada na Uefs na quarta-feira (20).

A solenidade contou com a presença do professor Osmar Cuentas Toledo, representando a Universidade peruana, engenheiro civil e especializado em Sistemas de Informação Geográfica e Sensoriamento Remoto.

Recentemente ele concluiu na Uefs o Mestrado em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente.

Também estiveram presentes estudantes de Engenharia de Minas da Unam, que estão conhecendo unidades referenciadas de instituições de ensino, como a Estação Experimental de Rio Seco, localizada em Amélia Rodrigues e que serve a atividades de cursos da Uefs como de Agronomia; e o Campus Avançado da Chapada Diamantina com ida aos garimpos localizados em Andaraí e visita ao Morro do Pai Inácio.

O convênio também prevê a realização de intercâmbio acadêmico, mobilidade estudantil e a formação de recursos humanos em nível de especialização, mestrado e doutorado.

Participaram da solenidade a chefe da Assessoria Especial de Relações Institucionais (Aeri), Soanne Matos de Oliveira, o ex-assessor e professor do Mestrado em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente Washington Franca Rocha e a assessora técnica da Aeri, Karla Maria Figueiredo.