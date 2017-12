‘Fake news’ de Ronaldo visa desgastar potencial eleitoral de Rui em Feira

Em todas as eleições gerais em Feira de Santana os candidatos do prefeito José Ronaldo (DEM), seja para Governo da Bahia ou Presidência da República, tiveram menos votos que os do Partido dos Trabalhadores (PT).

É uma grande contradição política da cidade com a qual o Prefeito convive e da qual chega até a tirar proveitos administrativos na hora do Município receber ajuda principalmente da União

Foi assim que em 2014 o candidato dele, o tucano Aécio Neves obteve míseros 40 e pouco mil votos contra quase 200 mil depositados em Dilma Rousseff e Rui Costa surfou numa maioria folgada sobre Paulo Souto.

Esse cenário que vem desde as campanhas que elegeu e reelegeu Jacques Wagner governador (sem precisar lembrar o ex-presidente Lula…), começa a preocupar fortemente o Prefeito de Feira, principalmente agora que ele deverá ser mais uma vez candidato ao Senado.

Vai ficar ‘feio’ para o candidato a Senador ter, ele mesmo, mais votos em Feira do que o pleiteante ao governo, o prefeito de Salvador ACM Neto, como aconteceu em 2010, com Paulo Souto encabeçando a chapa.

Essa preocupação, já externada por setores do DEM através da imprensa da capital, foi o que motivou a ‘fake news’ produzida por Ronaldo em um encontro natalino com a imprensa local.

Ronaldo (DEM), aproveitou a confraternização com profissionais da comunicação para soltar um provocação ou um ‘petardo’ contra o governador Rui Costa (PT) que reverberou nas rádios e redes sociais como uma frase isenta de questionamentos.

“Digam uma obra que ele (Rui Costa) tenha realizado em Feira?“, disparou Ronaldo para uma platéia que,ele sabia, replicaria sua fala fartamente sem ponderações ou questionamentos.

“Formiga sabe o pau que corta”, diz o ditado popular e Ronaldo conhece bem como a maioria da imprensa de Feira cobre o seu governo e as suas palavras.

Claro que Ronaldo tem consciência da fragilidade da ‘fake news’ que produziu e que ninguém minimamente informado vai tomar uma indagação afirmativa como essa como uma verdade incontestável.

Mas não deixa de fazer o seu ‘estrago’, que tem o objetivo de minimizar ao máximo o potencial eleitoral que Rui provavelmente deseja repetir neste próximo ano.

Afinal, é como diz aquela famosa frase atribuída ao propagandista do nazismo, Joseph Goebbels, “uma mentira repetida mil vezes torna-se uma verdade…”