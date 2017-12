Governo de Feira inaugura Unidade de Saúde Família no Parque Ipê

O Governo Municipal vai fechar o ano entregando para a população mais uma Unidade de Saúde da Família (USF), no bairro Parque Ipê.

O ato de inauguração da USF Antônio Ferreira da Conceição será nesta quinta-feira, 28, às 8h. A unidade está situada na rua Americana, nº 164.

Com isso, o Município passará a dispor de 108 equipes de saúde da família. Também já conta com treze Unidades Básicas de Saúde (UBS) e duas Unidades Satélites, nos distritos de Jaguara e Jaíba.

Ainda neste mês, o prefeito José Ronaldo inaugurou a USF Orlando Leite Freitas, que também está localizada no Parque Ipê; a USF Simplício Pereira Almeida, que está situada na rua Sarandi, na divisa entre os bairros Sobradinho e George Américo, e a Unidade de Saúde da Família Dr. Hilarião Gomes da Silva Filho (USF), construída no bairro Queimadinha.

Além desta que será entregue, o Governo Municipal já inaugurou mais vinte e três USFs, que foram construídas nos últimos quatro anos. Também foram ampliadas oito USF; quatorze passaram por reforma e três foram reformadas e ampliadas.

MAIS INVESTIMENTOS – Conforme já anunciado pela secretária municipal de Saúde, Denise Mascarenhas(foto) no início do próximo ano estão previstas as inaugurações da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Queimadinha, tipo II, e mais quatro unidades de saúde que vão atender os seguintes bairros: Santo Antônio dos Prazeres, Campo Limpo, São Cristóvão e o Candeal. Também será realizado um mutirão de especialidades para atender a demanda reprimida.